Jens Stryger Larsen: Yaşadığımız tek duygu hayal kırıklığı

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ankaragücü, geriye düşmesine rağmen 3-1 kazandı ve Trabzonspor'u kupanın dışına göndererek yarı finale adını yazdırdı.

Bordo-mavili takımın savunma oyuncusu Jens Stryger Larsen, maçın ardından konuştu.

Larsen, şunları söyledi:

"Şu an yaşadığımız tek duygu hayal kırıklığı. Kupada devam edebilmek bizim için büyük bir hedefti. Şu an hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok üzgünüz. Söyleyebileceğim tek şey; üzgün olduğumuz. Hiç kimse bizden daha çok hayal kırıklığı yaşamıyordur."