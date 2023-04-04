Jens Stryger Larsen: Yaşadığımız tek duygu hayal kırıklığı

çeyrek finalinde Ankaragücü, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ankaragücü, geriye düşmesine rağmen 3-1 kazandı ve Trabzonspor'u kupanın dışına göndererek yarı finale adını yazdırdı.

Bordo-mavili takımın savunma oyuncusu Jens Stryger Larsen, maçın ardından konuştu.

"Şu an yaşadığımız tek duygu hayal kırıklığı"

Larsen, şunları söyledi:

"Şu an yaşadığımız tek duygu hayal kırıklığı. Kupada devam edebilmek bizim için büyük bir hedefti. Şu an hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok üzgünüz. Söyleyebileceğim tek şey; üzgün olduğumuz. Hiç kimse bizden daha çok hayal kırıklığı yaşamıyordur."

Jens Stryger Larsen: Yaşadığımız tek duygu hayal kırıklığı

"Hafta sonunda yine bir maç var"

Danimarkalı futbolcu ayrıca şu şekilde konuştu:

"Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapıp kupaya devam edebilmek istiyorduk. Hafta sonunda yine bir maç var. Kötü bir anda daha iyisini yapabilmek adına mücadele edeceğiz."

Jens Stryger Larsen: Yaşadığımız tek duygu hayal kırıklığı