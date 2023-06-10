Jorge Jesus: 8 sene sonra kupa kazanmak istiyoruz Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımdaki geleceğine ilişkin, "Geleceğimle ilgili kararımı başkana söyledim. Kendisi de biliyor." dedi.

Türkiye Kupası finalinde İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Bu dev final öncesinde sarı-lacivertli takımın Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İki kulüp için de önemli bir kupa"

Deneyimli teknik adam maç için şunları söyledi:

"Finali kazanmak istiyoruz. İki kulüp için de önemli bir kupa. Önemli bir maç olacak. Ligde sonuna kadar mücadele verdik fakat kazanamadık. Kupayı kazanmak istiyoruz. Oyuncularım kupanın bilincinde çünkü bu kupayı daha önce hiç kazanmadılar."

"Fenerbahçe, 8 senedir hiçbir kupa alamıyor"

Fenerbahçe'nin 8 yıldır kupa kazanamadığını söyleyen Jesus, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Türkiye Kupası bence ülkedeki her takım için önemli bir kupa. Bu ülkenin çok güzel stadyumları var. Umarım çok güzel bir atmosfer olur. Rakimiz de kazanmak istiyor. Umarım takımım iyi performans sergiler. Fenerbahçe, 8 senedir hiçbir kupa alamıyor. Bu yüzden elimizden geleni yapıp yarınki finali kazanmak istiyoruz"

"Taraftarlar her takım için çok önemlidir"

Taraftarın desteğinin maç için belirleyici olacağını belirten Jorge Jesus, şu açıklamayı yaptı:

"Taraftarlar her takım için çok önemlidir. Bizim için de taraftarımızın desteği çok önemli olacak. Finalde bizim yapmamız gereken, terimizin son damlasına kadar savaşmak. Ama taraftarımızın desteği bizim için belirleyici olacak."

"Geleceğimle ilgili kararımı başkana söyledim"

Geleceği hakkında konuşan Portekizli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimle ilgili kararımı başkana söyledim. Kendisi biliyor ama bunu burada konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Buradaki önemli konu final. Maçı konuşmamız gerekiyor. Finaller her zaman çok güzeldir. Maça az saatler kala odağımız bu olmalı."

"Bu kupaya çok değer veriyoruz"

Son olarak Türkiye Kupası'na değer verdiklerini belirten Jorge Jesus sözlerini şöyle noktaladı: