Jose Mourinho'dan yabancı VAR yorumu!

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa'yı yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"SAYGI DUYMALIYDIK"

Jose Mourinho yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Kasımpaşalı futbolculara saygı duymalıydık. Onların 2. Lig takımına karşı oynadıkları maçı analiz ettik. Benzer bir şey olabilecek diye düşünüyorduk. Onları mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Maçtan sonra oyuncularını ve hocalarını tebrik ettim. Maç içerisinde gerekeni yaptık. Genç oyuncular iyi mücadele ettiler. Bunu gelişmek için kullanacaklardır. Onlar için harika bir tecrübe.

"MODERN FUTBOL ARTIK BÖYLE"

Portekizli teknik adam, şu şekilde konuştu:

Ben buna taktiksel kültür diyorum. Oyuncularım sahada farklı oynamayı öğrenmeli. Modern futbol böyle. Sabit olan hiçbir şey yok. Futbol yıllar önceki gibi değil. Yıllar önce bu takım bu sistemle oynuyor denirdi, artık öyle değil. Dinamikler değişince oyuncularım farklı şeyler yapabilmeli.

"SAAT GİBİ İŞLEDİLER"

Kasımpaşa takımıyla ilgili de konuşan Mourinho şu ifadeleri kullandı:

Kasımpaşalı oyuncuları tebrik ettim. Biz istemedik diye daha farklı olmadı değil, onlar bizi durdurduğu için daha farklı bir skor oldu. Onları tebrik ettim. İkinci yarıya gol atamadık. Biz yeteri kadar iyi yapamadık, onlar da iyi savaştık. Onlar çok organizelerdi defansif anlamda, saat gibi işlediler.

"ESKİSİNDEN KÖTÜ OLAMAZ"

TFF'nin yabancı VAR kararıyla ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı, şu açıklamayı yaptı:

Eskisinden kötü olamaz. Eskisinden daha kötü olması imkansız, imkansız! Pozitif bakıyorum. Bekleyelim görelim.

"İYİ BİR GELECEĞİ VAR"

Genç oyuncu Yusuf Akçiçek ile ilgili de konuşan Mourinho, şu sözleri sarf etti:

Ben potansiyeli olan iyi bir genç oyuncu nasıl olur, biliyorum. Bunun önemli kısmı mental. Nasıl çalıştığı, düşündüğü... Geleceği olan genç nasıl olur, biliyorum. Geçmişte çok genç oyuncuya yardım ettim. Yusuf'un da geleceği var. 6 aylık süreçte fazla oynama fırsatı bulamadı. Bugün 90 dakika oynadı. Kendisi her gün öğreniyor. Takımla birlikte deplasmanlara geliyor. Kendisine verilen her şeyi alabiliyor. İyi bir geleceği var.

"KAYBETSEK TSUNAMI OLURDU İSTANBUL'DA"

Mourinho, açıklamalarına şöyle devam etti:

Takımın genel performansını değerlendirmek adil olmaz. Bu maç garip bir maçtı. Maçtan önce oyuncularıma 'kazanacak hiçbir şeyimiz yok, kaybedecek çok şeyimiz var. Kaybedersek tsunami olur İstanbul'da. 2-0 yenersek kötü olur, 4-5 atarsak karşımızda gençler var olurdu." dedim. Karşımızda genç bir takım vardı. Organize bir oyun oynadılar. Kupada oynadıkları maçı izledim. İyi bir takım. Kupadaki 2 maçta da gençlere bu harika fırsatı verirler umarım. Onları tebrik ediyorum.

"2 STOPERİMİZ GİTTİ"

Transfer için de konuşan Jose Mourinho sözlerini şu ifadelerle bitirdi: