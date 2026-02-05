Kamil Efe Üregen: Hocamız bize doğru motivasyonu verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'nin genç futbolcularından Kamil Efe Üregen, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kamil Efe Üregen "İlk yarıda bir talihsizlik oldu. Onun üstüne kazanmamız çok iyi oldu. Futbolda böyle şeyler oluyor." dedi.

"HOCAMIZ BİZE DOĞRU MOTİVASYONU VERDİ"

17 yaşındaki futbolcu ayrıca "İkinci yarıda hocamız bize doğru motivasyonu verdi. İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduk ve bu maçı kazandık." ifadelerini kullandı.