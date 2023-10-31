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Türkiye Kupası



Kasımpaşa, 68 Aksaray Belediyespor karşısında turladı!

Kasımpaşa, 68 Aksaray Belediyespor karşısında turladı! Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Kasımpaşa, 68 Aksaray Belediyespor’u konuk etti. Mücadeleyi 3-0’lık skorla kazanan Kasımpaşa, bir üst tura ismini yazdıran takım oldu.