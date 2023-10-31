Kasımpaşa, 68 Aksaray Belediyespor karşısında turladı!

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Türkiye Kupası'nda heyecan 3. Eleme Tur maçlarıyla devam ediyor.
Kemal Özdeş yönetimindeki Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile Şaban Yıldırım'ın çalıştırdığı 2. Lig'de mücadele eden 68 Aksaray Belediyespor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı, ev sahibi takım Kasımpaşa 3-0'lık skorla kazandı.
Kasımpaşa, 3 golle kazandı
İstanbul ekibi Kasımpaşa'nın golleri 20. dakikada Yasin Özcan, 29. dakikada penaltıdan Winck ve 45+2. dakikada Selim Dilli'den geldi.
Maçta 3. golü kaydeden Selim Dilli, Yasin Özcan'ın golünde de asisti yapan isim oldu.
Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, kupada adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. Kasımpaşa, cuma günü ligde Galatasaray'a konuk olacak.
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