Kayserispor, yediği son dakika golüyle Gençlerbirliği'ne elendi Kayserispor, Türkiye Kupası 5. tur maçında yediği son dakika golüyle 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla yenildi ve turnuvadan elendi.

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Türkiye Kupası 5. tur maçında Recep Uçar'ın çalıştırdığı Süper Lig takımı Kayserispor ile Sinan Kaloğlu yönetimindeki 1. Lig ekibi Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Kayseri Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Gençlerbirliği oldu.

Gençlerbirliği son dakika golüyle turladı

Kayserispor, karşılaşmanın 23. dakikasında Talha Sarıarslan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Gençlerbirliği bu gole 35. dakikada Aias Aosman'ın penaltu vuruşuyla karşılık verdi ve skor 1-1 oldu.

Karşılaşmada son sözü yine Aias Aosman söyledi. 90+4'ncü dakikada sahne alan Aosman, takımını öne geçirerek maçı kazandırdı.

Bu sonuçla birlikte Süper Lig ekibi Kayserispor kupaya veda etti. 1. Lig ekibi Gençlerbirliği son 16 turuna kaldı.