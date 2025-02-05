Kocaelispor'dan Sivasspor için kural ihlali iddiası!

İHA

Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Kocaelispor, dün sahasında karşılaştığı Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu.

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Sivasspor'un futbolcusu Murat Paluli'nin idari tedbirli olmasına rağmen sonradan oyuna girerek müsabakada görev aldığını söyledi.

"GEREKLİ İZİN YAZILARININ ALINDIĞI BİLDİRİLMİŞTİR"

Rakip takımla temas kurduklarını belirten Genç, şunları dedi:

Kulübümüzün bu durum karşısında müsabaka sonucuna itiraz etmek için 7 günlük süresi bulunmaktadır. Rakip takım ile yapılan görüşmelerde tarafımıza futbolcunun sevkinin kupa müsabakasında geçerli olmadığına dair sevk yazısı aldıkları ve her halükarda futbolcunun idari tedbirli olmasına rağmen kupa müsabakasında görev alabilmesi adına gerekli izin yazılarının alındığı bildirilmiştir.

"TFF İLGİLİ KURUMLARINA BAŞVURU YAPACAKTIR"

Söz konusu yazıları talep ettiklerini ancak kendilerine herhangi bir belge sunulmadığının altını Kadir çizen Genç, sözlerine şöyle devam etti: