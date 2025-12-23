Abone ol: Google News

Konyaspor'a Antalyaspor karşısında tek gol yetti

Konyaspor, Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında evinde Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 23.12.2025 19:23
Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Süper Lig'de mücadele eden Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi takım oldu.

Konyaspor, zorlu mücadelede rakibi Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

TEK GOLLÜ GALİBİYET

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 21. dakikada Tunahan Taşçı kaydetti.

SIRADAKİ MAÇLARI

Bu sonucun ardından Konyaspor, gruplara 3 puanla başladı. Antalyaspor, sahadan puansız ayrıldı.

Grubun bir sonraki maçında Konyaspor, Bodrum FK deplasmanına gidecek. Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

