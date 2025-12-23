Konyaspor'a Antalyaspor karşısında tek gol yetti

- Konyaspor, Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Antalyaspor'u 1-0 yendi.
- Tek golü 21. dakikada Tunahan Taşçı attı.
- Konyaspor, 3 puanla gruba başladı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Süper Lig'de mücadele eden Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi takım oldu.
Konyaspor, zorlu mücadelede rakibi Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
TEK GOLLÜ GALİBİYET
Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 21. dakikada Tunahan Taşçı kaydetti.
SIRADAKİ MAÇLARI
Bu sonucun ardından Konyaspor, gruplara 3 puanla başladı. Antalyaspor, sahadan puansız ayrıldı.
Grubun bir sonraki maçında Konyaspor, Bodrum FK deplasmanına gidecek. Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek.