Marco Asensio, Fenerbahçe'de 11. golünü attı

- Marco Asensio, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası maçında Erzurumspor FK'ye karşı 11. golünü attı.
- Asensio, maça yedek başladı ve ikinci yarıda oyuna dahil olup ilk golü kaydetti.
- Süper Lig'de 9 golü bulunan oyuncu, kupadaki 2. maçında da gol buldu.
Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK ile oynadı ve rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio, takımının ilk golünü kaydetti.
GOL NASIL GELİŞTİ
Karşılaşmanın 52. dakikasında Nene'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan pasında Asensio, altıpas içinde yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.
11. GOLÜNÜ ATTI
Deneyimli oyuncu Süper Lig'de son haftalarda takımına hücumda önemli katkılar sağlarken, kupada oynadığı 2. maçında da gol sevinci yaşadı.
Süper Lig'de 9 golü bulunan İspanyol futbolcu toplamda 11. golüne ulaştı.
46'DA OYUNA GİRDİ
Mavi-beyazlılara karşı yedek başlayan Asensio, 46. dakikada İsmail Yüksek'in yerine dahil oldu.