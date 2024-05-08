Mert Günok: Kupayı almak istiyoruz Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, Ankaragücü galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0 biten ilk maçın rövanşında konuk ettiği Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mert Günok, "Bu sene ligde taraftarımızı üzdük. İstemediğimiz sonuçlar aldık. Elimizde bir kupa alma şansı vardı. Bugün takım çok iyi mücadele etti. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Kupayı almak istiyoruz" dedi.

"Övgülerinden dolayı teşekkür ediyorum"

35 yaşındaki kaleci, kendisi için yapılan olumlu yorumlar için, "Beşiktaş'ın oyuncusu olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kritik anlarda ortaya çıkmak önemli. Gol yemeden finale çıktığımız için kendi adıma mutluyum. Ama bu bir takım oyunu. Övgülerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah onlara bu kupayı hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı.