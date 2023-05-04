Michy Batshuayi: Daha iyi olacağım

Fenerbahçe'nin Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi, Sivasspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Batshuayi maç sonu açıklamasında, haftalar sonra sahalara geri dönüşüyle ilgili konuştu.

"Dönüşümle alakalı olarak; çok mutlu değilim. Galip gelmek isterdik, bunu başaramadık. Bir sonraki maçta daha başarılı, daha iyi bir oyun ortaya koyacağıma inanıyorum."

Kupada ve ligde mutlu sona ulaşmak istediklerini belirten Batshuayi, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bizler açısından en önemli şeylerden bir tanesi, maçlarımızı kazanmak. Zorlu olacak, zorlu bir rekabet söz konusu lig sonuna kadar. Biz büyük bir takımız, takım içinde birçok yetenek var. Güçlü yanlarımızın ne kadar ağır bastığının farkındayız; hem ligde hem kupada zaferler elde etmek için..."