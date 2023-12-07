Rizespor, Bucaspor 1928'i rahat geçerek turladı!

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Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
4. Tur mücadelesinde İlhan Palut'un çalıştırdığı Süper Lig takımı Rizespor ile Cüneyt Dumlupınar yönetimindeki 2. Lig ekibi Bucaspor 1928 karşı karşıya geldi.
Rize Stadı'nda oynanan kupa maçında kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi Rizespor oldu.
Rizespor, rakibini bekliyor
Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 41, 47 ve 88. dakikalarda Adolfo Gaich ve 70. dakikada Dal Varesanovic kaydetti.
Rizespor'un 5. turdaki rakibi 8 Aralık Cuma günü yapılacak kura çekiminde belli olacak.
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