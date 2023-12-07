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Türkiye Kupası



Rizespor, Bucaspor 1928'i rahat geçerek turladı!

Rizespor, Bucaspor 1928'i rahat geçerek turladı! Rizespor, Türkiye Kupası'nın 4. Tur maçında konuk ettiği Bucaspor 1928'i 4-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi, bu sonuçla kupada son 32 takım arasına kaldı.