Roland Sallai’den, Konyaspor ağlarına 2 gol

İHA

Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, Konyaspor’a konuk oldu. Galatasaray, rakibini 5-1'lik skorla yenerek adını finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılıların Macar futbolcusu Roland Sallai, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Sallai, müsabakanın 47 ve 55. dakikalarında rakip fileleri havalandırarak, takımının farklı kazanmasına katkıda bulundu.

GOL SAYISINI 5'E ÇIKARDI

27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 5’e yükseltti. Müsabakaya 11’de başlayan Roland Sallai 90 dakika sahada kaldı.