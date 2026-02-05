Serkan Özbalta: İlk yarıda iyi futbol oynadık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, takımının ilk devrede iyi futbol ortaya koyduğunu söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özbalta, Fenerbahçe'nin transfer sürecine kadrosuna kattığı hamlelere değinerek sözlerine başladı.

"TARAFTARLAR ŞAMPİYONLUK İSTİYOR"

Sarı-lacivertli ekibin dün akşam İstanbul'a getirdiği Fransız yıldız N'Golo Kante'den bahsederek sözlerini sürdüren Özbalta, "Kariyeri ve kişiliğiyle iyi bir transfer yaptılar. Ligde namağlup gidiyorlar. Taraftarlar şampiyonluk istiyor. Dünkü transferin bugünkü maç için taraftarı heyecanlandırdığını gördük. Bu da bizim için talihsizlik oldu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

"FUTBOL İÇİN GÜZEL BİR AKŞAM VARDI"

Fenerbahçe taraftarının takımına önemli bir destek verdiğinin altını çizen Özbalta, şöyle konuştu: