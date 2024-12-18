Sivasspor, Ankara Keçiörengücü deplasmanında turladı

Haber Merkezi
Türkiye Kupası 5. turunda 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile Süper Lig takımı Sivasspor karşı karşıya geldi.
Aktepe Stadyumu'nda oynanan müsabakada Sivasspor, 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.
SİVASSPOR, 4 GOLLE TURLADI
Keçiörengücü, 4. dakikada Recep Taşbakır'ın golüyle öne geçti.
Sivasspor, 32 ve 60. dakikalarda Queensy Menig, 38. dakikada Emrah Başsan, 57. dakikada Turaç Böke'nin penaltı golleriyle tura uzandı.
Sivasspor, bu sonuçla eleme turunu geçti ve adını grup aşamasına yazdırdı.
KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ
Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da çekilecek.
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