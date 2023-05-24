Sivasspor maçı sonrası Jorge Jesus'tan sözleşme açıklaması Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sivasspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldikleri mücadelenin ardından konuştu.

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı finali rövanş maçında konuk ettiği Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

0-0'ın rövanşında sarı-lacivertlilere finali getiren golleri 47. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 58. dakikada Batshuayi ve 85. dakikada King kaydetti.

Jesus: Kaliteli ve güçlü bir oyun sergiledik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, müsabaka sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Portekizli çalıştırıcı şunları söyledi:

Hedefimiz kazanıp finale kalmaktı. Kaliteli oyunla gerçekleştirdik bunu. Oyuncularım özgüvenli, fiziksel ve mental olarak çok güçlüler. Kaliteli ve güçlü bir oyun sergiledik. Ancak kaliteli takımların atabileceği goller attık, teknik ve taktiksel anlamda. Oyuncularımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Umarım finalde yine bu kadar çok Fenerbahçe taraftarı ve bu kadar güzel bir destek olur. Sezon şu ana kadar bizim için iyi geçti. Özellikle kupada. Ancak ligde çok iyi değil çünkü ikinciyiz. Garip bir sezondu. 3 kere hazırlık dönemi geçirdik. Hayatımda hiç bu tarz bir şeyle karşılaşmadım.

Sözleşme sorusuna yanıt

Sarı-lacivertlilerde devam edip etmeyeceğine yönelik soruyu da yanıtlayan Jesus, "Lig henüz bitmedi. Lig bittikten sonra konuşulacak şeyler bunlar. Hala ligi kazanma imkanımız var. Bu sezon içerisinde aslında bu ligin sportif gerçekliğini azaltacak şeyler yaşandı. Şampiyon olsak da söylerim. Çünkü çok fazla maç sahada oynanmadan kazanılmış sayıldı. Ancak olan oldu. Biz kaliteli oynuyoruz. Türk futbolunda şöyle bir problem var. Şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek. 2 ve 3. takım Avrupa Ligi'ne gidemeyecek. Türk futbolunun üstüne düşmesi gereken konu. Harika oyuncu, stat ve taraftarlar var. Daha üst sıralarda olunmalı" ifadelerini kullandı.