Tete, gol sayısını 3'e yükseltti
ensonhaber.com

Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Galatasaray evinde 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Brezilyalı futbolcu attı.

Mücadelenin 40. dakikasındaki penaltıyı kullanan Tete meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, skoru da 3-0’a getirdi.

23 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Brezilyalı futbolcu gollerin 2’sini Türkiye Kupası’nda, 1’ini de UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında attı.

Müsabakaya 11’de başlayan Tete, 90 dakika sahada kaldı.