Trabzonspor'da Paul Onuachu sakatlandı Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Karagümrük ağlarını sarstı. Nijeryalı isim, bu golün 6 dakika sonrasında ise sakatlanarak kenara geldi.

ensonhaber.com

Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

İlk maçı Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın rövanşı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı.

Bordo-mavililer, rakibini 4-0'lık skorla yenerek Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Bu mücadelenin ikinci yarısında ise Paul Onuachu, büyük bir talihsizlik yaşadı.

Önce gol attı sonra sakatlandı

Trabzonspor’u 1-0 öne geçiren golü Nijeryalı forveti Paul Onuachu 54. dakikada kaydetti.

29 yaşındaki golcü oyuncu, 58. dakikada Ceccherini ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlandı.

Golcü oyuncu, 60. dakikada yerini Umut Bozok’a bıraktı.