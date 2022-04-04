Türkiye Kupası finali Olimpiyat Stadı'nda

Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs 2022 Perşembe günü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken, kupa finalinin tarihi ve oynanacağı stadyum da belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.

20.45'TE BAŞLAYACAK

26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Yarı final maçları 19-20 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final eşleşmelerinde ise Trabzonspor, Kayserispor ile karşılaşacak.

Diğer eşleşmede ise Alanyaspor, Sivasspor ile mücadele edecek.