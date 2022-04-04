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    Türkiye Kupası finali Olimpiyat Stadı'nda

    Türkiye Kupası finali Olimpiyat Stadı'nda

    Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs 2022 Perşembe günü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 15:26
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 16:06
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    Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken, kupa finalinin tarihi ve oynanacağı stadyum da belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.

    20.45'TE BAŞLAYACAK

    26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.

    Türkiye Kupası finali Olimpiyat Stadı nda #1

    YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

    Yarı final maçları 19-20 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final eşleşmelerinde ise Trabzonspor, Kayserispor ile karşılaşacak.

    Diğer eşleşmede ise Alanyaspor, Sivasspor ile mücadele edecek.

    Türkiye Kupası finali Olimpiyat Stadı nda #2


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