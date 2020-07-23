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Türkiye Kupası finalinin hakemi
Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası final maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.
- Haber Merkezi
- 23.07.2020 - 13:33
Trabzonspor ile Alanyaspor'un 29 Temmuz Çarşamba günü karşı karşıya geleceği Türkiye Kupası'nın final karşılaşmasının oynanacağı stat ve maçı yönetecek hakem açıklandı.
TFF, Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceğini duyurdu.
Yapılan açıklama şu şekilde:
PALABIYIK YÖNETECEK
"Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını Ali Palabıyık yönetecek.
MAÇ OLİMPİYAT STADI'NDA
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak finalde Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Ali Şansalan olacak."