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Türkiye Kupası



Türkiye Kupası finalinin yeri belirleniyor

Türkiye Kupası finalinin yeri belirleniyor Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinin nerede oynanacağı karara bağlanıyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hasan Arat ve Ertuğrul Doğan'ı konuyla ilgili görüşmek üzere Riva'ya davet etti.