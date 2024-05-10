Türkiye Kupası finalinin yeri belirleniyor

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat, 13 Mayıs Pazartesi günü belli olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) alınan bilgiye göre; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kupa finalinde mücadele edecek Beşiktaş ve Trabzonspor'un yöneticilerini 13 Mayıs Pazartesi günü istişare toplantısı için davet etti.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan'ın katılacağı toplantı, TFF'nin Riva'daki merkezinde saat 13.00'te başlayacak.
33 yıl sonra finalde karşılaşacaklar
Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında konuk ettiği Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Beşiktaş ile deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-0'la geçen Trabzonspor, finalde kozlarını paylaşacak.
İki takım, 23 Mayıs'ta oynanacak karşılaşmayla 33 sezon aradan sonra birbirleri karşısında kupayı elde etme mücadelesi verecek.
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