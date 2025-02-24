Türkiye Kupası grup aşaması son maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Kupası grup aşaması 3. ve son haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Beşiktaş’ın yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek.
Perşembe günü ise Fenerbahçe’nin Gaziantep FK’ya konuk olacağı mücadeleyi Yasin Kol, Galatasaray’ın sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçı ise Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak.
KUPADA SON HAFTA MAÇLARI VE HAKEMLER
YARIN
15.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Yiğit Arslan
15.00 Sivasspor - Bodrum FK: Oğuzhan Çakır
15.00 Kırklarelispor - Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay
26 ŞUBAT ÇARŞAMBA
15.00 Çorum FK - Boluspor: Melih Aldemir
20.30 Ankaragücü - Alanyaspor: Fatih Tokail
20.30 Trabzonspor - Rizespor: Ümit Öztürk
20.30 Fatih Karagümrük - İskenderunspor: Ömer Faruk Gültekin
27 ŞUBAT PERŞEMBE
16.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Yasin Kol
16.00 Kasımpaşa - Göztepe: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Erzurumspor FK - İstanbulspor: Burak Olcar
19.00 Galatasaray - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Eyüpspor - Başakşehir: Batuhan Kolak
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