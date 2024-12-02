Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı yaşanacak

İHA

Türkiye Kupası 4. eleme turunda heyecan yarın, 4 Aralık Çarşamba ve 5 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

Bu turda, 3. turdan gelen 35 takımın yanı sıra, Süper Lig'den 5, 1. Lig ve 2. Lig'den 9'ar takım olmak üzere toplam 58 takım mücadele edecek.

Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI'NDA PROGRAM

Yarın

13.00 Iğdır FK - Muşspor

13.30 Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor

15.30 Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor

18.00 Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor

20.30 Samsunspor - 52 Orduspor

4 Aralık Çarşamba

13.00 Alanyaspor - Fethiyespor

13.30 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı

13.30 Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor

13.30 İstanbulspor - Alanya 1221 Futbol

13.30 Fatih Karagümrük - Sarıyer

13.30 Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor

13.30 Menemen FK - Elazığspor

13.30 Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor

13.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor

13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Adana 01 FK

13.30 İskenderunspor - Tire 2021 FK

13.30 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK

13.30 Çorluspor 1947 - Manisa FK

13.30 Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928

13.30 24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor

15.30 Karşıyaka - Ankaragücü

18.00 Konyaspor - Kepezspor

20.30 Bursaspor - Vanspor

5 Aralık Perşembe

13.00 Ümraniyespor - Isparta 32 Spor

13.30 Ankara Demirspor - Kastamonuspor

13.30 Karaman FK - Esenler Erokspor

15.30 Hatayspor - Osmaniyespor

18.00 Rizespor - Silivrispor

20.30 Gaziantep FK - Batman Petrolspor