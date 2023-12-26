Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı Türkiye Kupası 5. Tur müsabakalarına ilişkin program açıklandı. Bu turda maçlar 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde oynanacak.

ensonhaber.com

Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi, geçtiğimiz haftalarda TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılmıştı.

4. eleme turundan gelen 28 takım ile Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile birlikte toplam 32 takım yer almıştı.

Maçlar 16 Ocak'ta başlayacak

Gerçekleşen eşleşmeler sonucunda maçların oynanacağı tarihler belli oldu.

Kupada 5. tur, 16 Ocak Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Bu turda son maçlar 18 Ocak Perşembe günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası'nda 5. tur maç programı şöyle: