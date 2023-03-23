Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının oynanacağı tarihler açıklandı.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada "Yaşanan deprem felaketi sonucunda Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin ligden çekilmesi sebebiyle, Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Demir Grup Sivasspor Çeyrek Final müsabakası oynanmayacak olup, TFF Yönetim Kurulu'nun 10 Şubat tarihli ve 55 sayılı toplantısında alınan karara istinaden Sivasspor Kulübü hükmen galip (3-0) sayılacaktır." denildi.

Yarı final rövanş maçı ve finalin tarihi daha sonra açıklanacak

Ayrıca, "Yarı Final 1. maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olup, rövanş maçları ve Final müsabakasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecektir." ifadeleri kullanıldı.