Türkiye Kupası'nda final heyecanı! Trabzonspor - Galatasaray - CANLI SKOR

Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Gaziantep Stadı'ndaki final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.
Karşılaşmayı Hakem Cihan Aydın yönetecek. Kupa finalinde Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski VAR hakemi görev alacak.
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki müsabaka ATV'den canlı yayınlanacak.
Müsabakayı kazanan takım Türkiye Kupası'nda şampiyon olacak. Normal sürede kazanan çıkmaması durumunda 15'er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa kazananı seri penaltı atışları belirleyecek.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Ozan, Zubkov, Nwakaeme, Banza
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen
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