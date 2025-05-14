Türkiye Kupası'nda final heyecanı! Trabzonspor - Galatasaray - CANLI SKOR
Haber Merkezi

Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'ndaki final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Hakem Cihan Aydın yönetecek. Kupa finalinde Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski VAR hakemi görev alacak.

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki müsabaka ATV'den canlı yayınlanacak.

Müsabakayı kazanan takım Türkiye Kupası'nda şampiyon olacak. Normal sürede kazanan çıkmaması durumunda 15'er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa kazananı seri penaltı atışları belirleyecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Ozan, Zubkov, Nwakaeme, Banza

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor