Türkiye Kupası'nda grup aşamasının son maçları yapılacak

İHA
Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.
A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak.
Türkiye Kupası'nda üçüncü ve son hafta maçlarının programı şöyle:
YARIN
15.00 Antalyaspor - Beşiktaş
15.00 Sivasspor - Bodrum FK
15.00 Kırklarelispor - Kocaelispor
26 ŞUBAT ÇARŞAMBA
15.00 Çorum FK - Boluspor
20.30 Ankaragücü - Alanyaspor
20.30 Trabzonspor - Rizespor
20.30 Fatih Karagümrük - İskenderunspor
27 ŞUBAT PERŞEMBE
16.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
16.00 Kasımpaşa - Göztepe
16.00 Erzurumspor FK - İstanbulspor
19.00 Galatasaray - Konyaspor
19.00 Eyüpspor - Başakşehir
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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