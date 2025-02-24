Türkiye Kupası'nda grup aşamasının son maçları yapılacak
İHA

Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

Türkiye Kupası'nda üçüncü ve son hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN

15.00 Antalyaspor - Beşiktaş

15.00 Sivasspor - Bodrum FK

15.00 Kırklarelispor - Kocaelispor

26 ŞUBAT ÇARŞAMBA

15.00 Çorum FK - Boluspor

20.30 Ankaragücü - Alanyaspor

20.30 Trabzonspor - Rizespor

20.30 Fatih Karagümrük - İskenderunspor

27 ŞUBAT PERŞEMBE

16.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

16.00 Kasımpaşa - Göztepe

16.00 Erzurumspor FK - İstanbulspor

19.00 Galatasaray - Konyaspor

19.00 Eyüpspor - Başakşehir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor