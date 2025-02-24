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Türkiye Kupası



Türkiye Kupası'nda grup aşamasının son maçları yapılacak

Türkiye Kupası'nda grup aşamasının son maçları yapılacak Türkiye Kupası'nda grup aşamasının üçüncü ve son hafta karşılaşmaları, dört grupta yarın, 26 Şubat Çarşamba ve 27 Şubat Perşembe günü oynanacak.