Türkiye Kupası'nda son 16 turunun hakemleri
ensonhaber.com

Türkiye Kupası'nın son 16 turundaki maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

İşte maçlarda görev alacak hakemler:

Fatih Karagümrük - Samsunspor: Burak Pakkan

Ankaragücü - 24Erzincanspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Galatasaray - Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu

Sivasspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan

Başakşehir - Hatayspor: Bahattin Şimşek

Gaziantep FK - Fenerbahçe: Burak Şeker

Gençlerbirliği - Trabzonspor: Mert Güzenge

Antalyaspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk