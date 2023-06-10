Yeni Türkiye Kupası'nın sahibi belli oluyor Fenerbahçe ile Başakşehir arasında yarın İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final maçı öncesi her iki takım yeni kupayla poz verdi.

61. Türkiye Kupası, İzmir'de sahibini buluyor. Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile beşinci sırada bitiren Başakşehir, hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maçta Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus ve orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile Başakşehir'in çalıştırıcısı Emre Belözoğlu ile futbolcu Ömer Ali Şahiner açıklamalarda bulundu. Yeni kupayla poz verdiler Düzenlenen basın toplantısının ardından ise her iki taraf yeni Türkiye Kupası'yla kameralara poz verdi. Yeni kupanın ilk kez sahibini bulacağı mücadele 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te başlayacak.