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Youssef En-Nesyri, bu sezonki 20. golünü attı

Youssef En-Nesyri, bu sezonki 20. golünü attı Fenerbahçe'nin son haftalardaki formda ismi Youssef En-Nesyri, gollerine kupada da devam etti. Faslı forvet bu sezon 20. golüne ulaştı.