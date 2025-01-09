Yusuf Akçiçek, ilk kez gol attı

İHA

Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrılırken, bir gol de Yusuf Akçiçek'in ayağından geldi.

Müsabakaya 11'de başlayan ve bu sezon ilk kez 11'de şans bulan Yusuf, 27. dakikada ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

90 DAKİKA OYNADI

Genç defans, bu sezon ligde Kasımpaşa, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag karşısında son dakikalarda süre almıştı.

18 yaşındaki defans oyuncusu Kasımpaşa'ya karşı 90 dakika sahada kaldı.

"GURURLUYUM"

Yusuf Akçiçek, maçın ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren genç stoper, şu ifadeleri kullandı: