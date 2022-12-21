- Haberler
- Türkiye Kupası Haberleri
- Ziraat Türkiye Kupası’nda tur atlayanlar
Ziraat Türkiye Kupası’nda tur atlayanlar
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmaları sonunda 5 takım daha adını bir üst tura yazdırdı. İşte sonuçlar..
- 21.12.2022 - 23:57
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti.
Sahadan galibiyetle ayrılan takımlar adını bir üst tura yazdırdı.
Beşiktaş ve Trabzonspor son 16'da
Günün son maçında Beşiktaş, TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor’u eleyerek son 16 turuna yükseldi.
Kupada 5. Tur yarın oynanacak 5 mücadele ile tamamlanacak.
Kupada bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Giresunspor: 0 - Karacabey Belediye Spor: 5
Fatih Karagümrük: 3 - Uşak Spor: 0
Alanyaspor: 3 - Eyüpspor: 2
Trabzonspor: 3 - Samsunspor: 0
Beşiktaş: 4 - Şanlıurfaspor: 2