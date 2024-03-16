4. set 51 dakika sürdü! Efeler Ligi'nde harika maç

Voleybol Efeler Ligi'nin 25. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Maçta 1-0 öne geçtikten sonra 2-1 geriye düşen Bursa ekibi, 51 dakika süren 4. seti "42-40" alarak karşılaşmayı 5. sete taşıdı.
Setin skoru 2009'daki mücadeleyi hatırlattı
Fenerbahçe ile Arkas Spor arasında 3 Kasım 2009 yılında oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasının 48 dakika süren 3. setini 44-42 alan sarı lacivertli ekip, maçı 3-1 kazanarak tur atlamıştı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu
Spor Toto: Nemanja, Mustafa Koç, Vucicevic, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Selçuk Keskin (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Doğan Karakoç, Mustafa Cengiz)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Onur Kaya, Bahov (Caner Ergül)
Setler: 19-25, 25-18, 25-22, 40-42, 12-15
Süre: 146 dakika (24, 25, 26, 51, 20)Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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