A Milli Erkek Voleybol Takımı, Arjantin'e mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) sahaya çıktı.

Ligin 3. haftasında karşılaşmalarını Japonya'nın Chiba şehrinde oynayan milli takım, son maçını Arjantin ile yaptı.

MİLLİLER, MAĞLUP OLDU

Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk seti 25-18 kazanan milliler, daha sonraki iki seti 25-21 ve 25-19'luk sonuçlarla kaybetti.

Dördüncü seti 25-17 alarak setlerde durumu 2-2 yapan ay-yıldızlılar, maçı karar setine taşımayı başardı.

Çekişmeli geçen bu seti 17-15 kaybeden milliler, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

12 MAÇTA 3 GALİBİYET

Türkiye, Japonya ayağında 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. ABD'ye 3-0, Brezilya'ya 3-1, Arjantin'e 3-2 mağlup olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-1 yendi.

2025 FIVB Milletler Ligi'nde toplamda 12 maça çıkan A Milli Takım, 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldığı sezonu 10 puanla tamamladı.

146 DAKİKA SÜRDÜ

Türkiye: Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzjia, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu, Cafer Kirkit, Berk Dilmenler)

Arjantin: Palonsky, Agustin Loser, Kukartsev, Conde, Salazar, Graiudo (Danani, Vicentin, Bruno Lima, Morel, Pages)

Setler: 25-18, 21-25, 19-25, 25-17, 15-17

Süre: 146 dakika