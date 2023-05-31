A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi set vermeden yendi A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nde ilk maçında Güney Kore'yi set vermeden geçti.

Filenin Sultanları'nın FIVB Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı.

Sultanlar, Antalya Spor Salonu’nda oynanan maçta Asya voleybolunun güçlü takımı Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti.

Milli takımımız setleri 25-14, 25-17 ve 26-24'lük skorlarla kazanarak rahat bir galibiyet elde etti.

FIVB Milletler Ligi'nin 31 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 1'inci hafta karşılaşmalarında Filenin Sultanları bir sonraki maçını yarın 20.00'de Sırbistan ile Antalya'da oynayacak.

Vargas ve Santarelli'nin ilk maç heyecanı

2023 yılının başında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına getirilen İtalyan başantrenör Daniele Santarelli Filenin Sultanları'nın başındaki ilk resmi maçına çıktı.

2021 yılında Türk vatandaşlığına geçmesine karşın kurallar gereği milli formayı giymek için 2 yıl beklemesi gereken Melissa Vargas da Milli Takım ile ilk kez resmi bir maça çıktı.

Finaller ABD'de

Milli takım, 3 ayaktan oluşan Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma yapacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ligin 2'inci haftasında 14-18 Haziran’da Hong Kong’da, 3'üncü haftasında 28 Haziran-2 Temmuz’da Bangkok’ta mücadele edecek.

Ligde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finale yükselecek.

2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalleri 12-16 Temmuz’da ABD’nin Arlington şehrinde düzenlenecek.