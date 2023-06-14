A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yı set vermeden yendi A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında Hollanda'yı 3-0 yendi.

AA & Ensonhaber

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında Hong Kong Coliseum'da Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Milliler, rakibini 3-0'lık skorla set vermeden mağlup etti.

A Milli Takım ilk 2 seti kazandı

Mücadeleye her iki ülke de etkili başlarken 18-16 öne geçen milli takım, bu avantajını koruyamadı ve arka arkaya bulduğu sayılarla Hollanda farkı kapatarak 22-24 öne geçti. Rakibini yeniden yakalayan ve beş kez set sayısı kurtaran milli takım, son ana kadar çekişmeli geçen ilk seti 31-29 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan milli takım, 4 sayılık (5-1) fark yakaladı. Toparlanan Hollanda, arka arkaya bulduğu sayılarla eşitliği (7-7) yakaladı. Etkili oyununu sürdüren Hollanda, yakaladığı 4-0'lık seriyle 11-7 öne geçti. Hücumda ve defansta toparlanan milli takım, farkı kapatarak öne geçti ve setin sonlarına doğru az hata yaparak ikinci seti 25-21 önde bitirdi.

Milliler, maçı 3-0 kazandı

Üçüncü sete etkili başlayan ve sonuna kadar iyi oyununu sürdüren milli takım, üçüncü seti 10 sayı farkla 25-15, maçı da 3-0 kazandı.

FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında yarın Polonya ile karşılaşacak.