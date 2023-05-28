A Milli Takım, Danimarka'yı set vermeden yendi A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında konuk olduğu Danimarka'yı 3-0 mağlup etti.

AA

CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Danimarka ile karşı karşıya geldi. Middelfart Salonu'nda oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla Milliler oldu.

Müsabakanın ilk setine her iki takım da iyi başlarken, 15-15'e kadar karşılıklı sayılar alındı. Setin sonlarına doğru daha az hata yapan milliler, ilk seti 25-18 önde tamamladı.

İkinci sette her iki ülke karşılıklı sayılar alırken, milliler oyunun ortalarına doğru farkı 7 sayıya (8-15) çıkardı. Ev sahibi Danimarka, bloklarla A Milli Takım'ı durdurmaya çalışsa da hata yapmayan ay-yıldızlılar, ikinci seti 25-21 önde bitirdi.

Maçtan 3-0 galip ayrıldık

Üçüncü sette servislerde etkili olan milliler, bloklarla bulduğu sayılarla farkı 8 sayıya (8-16) çıkardı. Ay-yıldızlılar, etkili oynadığı üçüncü seti 25-15, maçı da 3-0 kazandı.

Milli takımda Adis Lagumdzija 21 sayıyla en skorer isim olurken, Yiğit Gülmezoğlu ve Bedirhan Bülbül 10, Mert Matiç 7, Efe Bayram 5, Arslan Ekşi 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Milliler, ikinci maçında 31 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'le karşılaşacak.