A Milli Takım'ın Milletler Ligi kadrosu belli oldu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi birinci hafta kadrosu belirlendi.

AA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ilk haftasında Güney Kore, Sırbistan, İtalya ve ABD ile Antalya'da karşılaşacak. Bu maçlar öncesinde Millilerin kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda başantrenör Daniele Santarelli, "Merhaba, bu yazın ilk milli takım kadrosunu açıklıyorum." ifadesini kullandı.

Kadroda 14 oyuncu yer aldı

Santarelli, sporcuların isimlerini tek tek söylerken, A Milli Takım'ın kadrosunda şu milli sporcular bulunuyor:

Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melisa Vargas, Kübra Akman, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.