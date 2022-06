Akdeniz Oyunları 2022: Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçın detayları...

Bu sene 19'uncusu düzenlenen Akdeniz Oyunları'na start verildi.

26 ülkeden yaklaşık 3 bin 400 sporcunun katıldığı Akdeniz Oyunları'nda 24 branşta gerçekleştirilecek oyunlar sporseverler tarafından an be an takip ediliyor.

Filenin Sultanları bir yanda Milletler Ligi'nde ter dökerken, Akdeniz Oyunları da galibiyetle başladı.

İlk maçında Cezayir'i mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci maçında İtalya ile sahada olacak.

Maçı kaçırmak istemeyenler ise, Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman? İşte detayları...

Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, 27 Haziran Pazartesi saat 20:00'de İtalya ile gruptaki ikinci maçını oynayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.