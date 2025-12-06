Abone ol: Google News

Alanya Belediyespor, Cizre Belediyespor'u yendi

Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında Alanya Belediyespor, Cizre Belediyespor'u evinde 3-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 19:49
  • Alanya Belediyespor, Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında Cizre Belediyespor'u evinde 3-0 yendi.
  • Maç, Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynandı.
  • Karşılaşmanın setleri 25-19, 25-18 ve 25-20 olarak sonuçlandı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında Alanya Belediyespor ile Cizre Belediyespor karşı karşıya geldi.

Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Alanya Belediyespor oldu.

78 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Tuncay Kandemir, Sevilay Gezer Boyacı

Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Berat Mergen, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Abdullah Çam, Çağatay Durmaz, İsmail Koçak, İrfan Çetinkaya)

Cizre Belediyespor: Berkay Yavuz, Emre Çevik, Aslan Ekşi , Taha Erden, Ege Can Acil, Hernandez (Alperay Demirciler, Umut Durur, İbrahim Emet, Aghajanimohzaji, Hüseyin Batuhan Duman)

Setler: 25-19, 25-18, 25-20

Süre: 78 dakika (26, 24, 28)

