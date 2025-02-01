Altekma, Akkuş Belediyespor'a set vermedi

AA & Ensonhaber
Efeler Voleybol Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Altekma ile Akkuş Belediyespor karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Altekma oldu.
ALTEKMA, SET VERMEDİ
Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Özgür Karababa, Gülhan Emir Pınar, Bahov, Gutierrez (Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı, Mehmet Boğaçhan Zambak)
Akkuş Belediyespor: Masliev, Enis Ali Ay, Do Nascimento, Safonov, Hakan Polat, Ali Eren Öztürk (Umut Durur, Ali İhsan Heper, Egehan Avcıl, Berkun Eber Üstündağ, Emre Çevik, Goncalves, Muhammed Aray, Buran Zorluer)
Setler: 25-20, 25-20, 25-17
Süre: 77 dakika (28, 24, 25 )
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