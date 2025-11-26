Altekma, galibiyet serisini Fenerbahçe karşısında sürdürmek istiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Altekma Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ile evinde yapacağı maçı kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Altekma Yönetim Kurulu Üyesi Burak Köse yaptığı açıklamada, ligde son 3 maçlarını kazandıklarını anımsattı.

"ÜST ÜSTE 4. GALİBİYETİMİZİ ALMAK HEDEFİNDEYİZ"

"Son topa kadar mücadele" sloganının hakkını bu sezonda da verdiklerini aktaran Köse, şunları kaydetti:

Pes etmeyen karakterimizle sahada sonuna kadar savaşıyoruz. 6 hafta sonunda 4 galibiyetle neleri başarabileceğimizi gösterdik. Cumartesi günü evimizde Fenerbahçe'yi konuk edeceğiz. Güçlü rakibimizi de yenerek üst üste 4. galibiyetimizi almak hedefindeyiz. Efeler Ligi'nin yanı sıra tarihimizde ilk kez Avrupa kupalarında da boy göstereceğiz. Aralık ayında Hollanda ekibi Sliedrecht Sport takımının konuğu olacağız. Heyecanımız da hedeflerimiz de büyük. Lig ve Avrupa dışında Kupa Volley'de de son topa kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

MAÇA DAVET ETTİ

Burak Köse, Fenerbahçe ile 29 Kasım Cumartesi günü oynayacakları maça tüm taraftarı davet etti.