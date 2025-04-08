Altekma, Spor Toto'ya set vermedi

AA & Ensonhaber
Voleybol Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında Altekma ile Spor Toto karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla Altekma oldu.
İki galibiyete ulaşan takımın 5'incilik maçları oynamaya hak kazanacağı seride durum, 1-1'e geldi.
Eşleşmede üçüncü karşılaşma, 11 Nisan Cuma günü oynanacak.
102 DAKİKA SONUNDA KAZANAN ALTEKMA
Altekma: Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Suarez, Bahov, Bertuğ Öndeş, Buculjevic (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Eray Kursav)
Spor Toto: Ulaş Kıyak, Batuhan Avcı, Mustafa Koç, Edgar, Hidalgo, Ömer Furkan Dur (Ümit Demir, Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Gökgöz, Mustafa Cengiz, Muhammed Kaya)
Setler: 25-17, 25-23, 28-26
Süre: 102 dakika (27, 36, 39)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış