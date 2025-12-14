Aras Kargo, İlbank deplasmanında galip geldi

- Aras Kargo, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında İlbank'ı 3-1 yendi.
- TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'ndaki maçta kazanan ekip Aras Kargo oldu.
- Müsabaka 112 dakika sürdü.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında İlbank ile Aras Kargo karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Aras Kargo oldu.
112 DAKİKA OYNANDI
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, İlknur Çakar
İlbank: Gorecka, Ceren Karagöl, Cansu Aydınoğulları, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets (Sinem Arıncı, Aysun Aygör, Damla Nur Dündar, Beren Yeşilırmak, Merve Tanyel, Ezgi Akyıldız)
Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, İrem Çor, Defne Başyolcu, Hazan Selin Uygur)
Setler: 25-16, 19-25, 20-25, 20-25
Süre: 112 dakika