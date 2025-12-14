Abone ol: Google News

Aras Kargo, İlbank deplasmanında galip geldi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Aras Kargo, deplasmanda İlbank'ı 3-1 yendi.

Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 18:57
Aras Kargo, İlbank deplasmanında galip geldi
  • Aras Kargo, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında İlbank'ı 3-1 yendi.
  • TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'ndaki maçta kazanan ekip Aras Kargo oldu.
  • Müsabaka 112 dakika sürdü.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında İlbank ile Aras Kargo karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Aras Kargo oldu.

112 DAKİKA OYNANDI

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, İlknur Çakar

İlbank: Gorecka, Ceren Karagöl, Cansu Aydınoğulları, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets (Sinem Arıncı, Aysun Aygör, Damla Nur Dündar, Beren Yeşilırmak, Merve Tanyel, Ezgi Akyıldız)

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, İrem Çor, Defne Başyolcu, Hazan Selin Uygur)

Setler: 25-16, 19-25, 20-25, 20-25

Süre: 112 dakika

