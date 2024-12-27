Aras Kargo'da Gülce Özdemir'le yollar ayrıldı

İHA

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, ligin ilk yarısında oynadığı 13 karşılaşmada 2 galibiyet 11 mağlubiyet alarak devreyi 12. sırada noktaladı.

İzmir temsilcisi, bu süreçte kadrosunu yapılandırma çalışmalarına da başladı. Sezon içerisinde takviyeler yapan Aras Kargo, şimdide 26 yaşındaki orta oyuncu Gülce Erdemir ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, şu ifadeler kullanıldı:

Gülce Erdemir ile yollarımız ayrılmıştır. Gülce'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Gülce’nin ise Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Merinos ile anlaştığı ifade edildi.

İLK RAKİP ECZACIBAŞI

Öte yandan Aras Kargo, ikinci devrenin ilk maçında 5 Ocak Pazar günü Eczacıbaşı'nı konuk edecek.