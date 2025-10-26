Aras Spor, Türk Hava Yolları'nı mağlup etti

- Aras Spor, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.
- Maç, Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı ve 117 dakika sürdü.
- Aras Spor, maçın galibi olarak ligde önemli bir zafer elde etti.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Aras Spor ile Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Aras Spor oldu.
117 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Atatürk Voleybol Salonu
Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Mustafa Emre Girgin,
Aras Spor: Aslıhan Kılıç, Olaya, Özge Nur Çetiner, Anthouli, Kalandadze, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Buse Melis Kara, İrem Çor, Smrek, Ramos)
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegün, Bahar Akbay, Adelusi, Bergmann, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Alondra, Büşra Kılıçlı, Orthmann)
Setler: 25-19, 22-25, 25-22, 25-15
Süre: 117 dakika (27, 30, 36, 24)