Arkas Spor, Fenerbahçe'ye şans tanımadı

AA & Ensonhaber
Voleybolda Efeler Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla Arkas Spor oldu.
MAÇ 148 DAKİKA SÜRDÜ
Arkas Spor: Burutay Subaşı, Emir Kaan Öztürk, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin, Carisio (Zenger, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı)
Fenerbahçe: Drzyzga, Ngapeth, Ahmet Samet Baltacı, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, (Baturalp Burak Güngör, Luburic, Karyagin, Osman Çağatay Durmaz, Caner Peksen, Caner Dengin)
Setler: 27-25, 28-26, 23-25, 21-25, 15-8
Süre: 148 dakika
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