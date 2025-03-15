Arkas Spor, Fenerbahçe'ye şans tanımadı
AA & Ensonhaber

Voleybolda Efeler Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla Arkas Spor oldu.

MAÇ 148 DAKİKA SÜRDÜ

Arkas Spor: Burutay Subaşı, Emir Kaan Öztürk, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin, Carisio (Zenger, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı)

Fenerbahçe: Drzyzga, Ngapeth, Ahmet Samet Baltacı, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, (Baturalp Burak Güngör, Luburic, Karyagin, Osman Çağatay Durmaz, Caner Peksen, Caner Dengin)

Setler: 27-25, 28-26, 23-25, 21-25, 15-8

Süre: 148 dakika

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Emre Çalışkan
Editor