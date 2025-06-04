Aydın Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu Beliz Başkır'la güçlendirdi

İHA
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, son olarak Beşiktaş forması giyen orta oyuncu Beliz Başkır'ı kadrosuna kattı.
1998 doğumlu olan Beliz Başkır; Işıkkent, Fenerbahçe, Maltepe Yalı, Yeşilyurt, Nilüfer Belediyespor ve Beşiktaş formalarının yanı sıra A Milli Takımımızda da forma giydi.
"YENİ SEZONDA BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Hoş geldin, Beliz Başkır. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Beliz Başkır ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Takımımıza yeni sezon için önemli bir güç katacağına inandığımız Beliz Başkır’a, yeni sezonda başarılar diliyoruz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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