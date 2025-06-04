Aydın Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu Beliz Başkır'la güçlendirdi

İHA

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, son olarak Beşiktaş forması giyen orta oyuncu Beliz Başkır'ı kadrosuna kattı.

1998 doğumlu olan Beliz Başkır; Işıkkent, Fenerbahçe, Maltepe Yalı, Yeşilyurt, Nilüfer Belediyespor ve Beşiktaş formalarının yanı sıra A Milli Takımımızda da forma giydi.

"YENİ SEZONDA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: