Bahçelievler Belediyespor, Kuzeyboru karşısında zorlanmadı
AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Kuzeyboru ile Bahçelievler Belediyespor karşı karşıya geldi.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Bahçelievler Belediyespor 3-0'lık skorla kazandı.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESPOR, SET VERMEDİ

Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Güldeniz Önal, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Liray Akpınar, Buket Gülübay, Yaren Işık)

Bahçelievler Belediyespor: Inneh, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Baird (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Merve Tanyel)

Setler: 20-25, 18-25, 14-25

Süre: 90 dakika

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Emre Çalışkan
Editor