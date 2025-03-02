Bahçelievler Belediyespor, Kuzeyboru karşısında zorlanmadı

AA & Ensonhaber
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Kuzeyboru ile Bahçelievler Belediyespor karşı karşıya geldi.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Bahçelievler Belediyespor 3-0'lık skorla kazandı.
BAHÇELİEVLER BELEDİYESPOR, SET VERMEDİ
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Güldeniz Önal, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Liray Akpınar, Buket Gülübay, Yaren Işık)
Bahçelievler Belediyespor: Inneh, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Baird (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Merve Tanyel)
Setler: 20-25, 18-25, 14-25
Süre: 90 dakika
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