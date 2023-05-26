Beşiktaş, Fulden Ural'ı kadrosuna kattı Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 32 yaşındaki oyuncu Fulden Ural ile sözleşme imzaladı.

AA

Gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş Voleybol Takımı, smaçör Fulden Ural'ı transfer ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Takımımız, 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları kapsamında smaçör Fulden Ural'la sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fulden Ural'a şanlı formamızla sonsuz başarılar dileriz."

Daha önce Beşiktaş'ta oynamıştı

Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda da görev alan 32 yaşındaki oyuncu; Galatasaray, Nilüfer Belediyespor, Kuzeyboru ve Karayolları kulüplerinde de forma giydi.