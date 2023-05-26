Beşiktaş, Fulden Ural'ı kadrosuna kattı
AA

Gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Takımı, smaçör Fulden Ural'ı ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Takımımız, 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları kapsamında smaçör Fulden Ural'la sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fulden Ural'a şanlı formamızla sonsuz başarılar dileriz."

Daha önce Beşiktaş'ta oynamıştı

Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda da görev alan 32 yaşındaki oyuncu; Galatasaray, Nilüfer Belediyespor, Kuzeyboru ve Karayolları kulüplerinde de forma giydi.

Beşiktaş, Fulden Ural'ı kadrosuna kattı